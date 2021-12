Genossenschaften geben grünes Licht – Alkoholverkauf in der Migros – jetzt kommts zur grossen Urabstimmung

Jetzt entscheiden die Mitglieder

Am Freitag folgte die Entscheidung von den zwei noch ausstehenden regionalen Genossenschaften. Sowohl die Genossenschaft Migros Aare, die 537’656 Mitglieder zählt (Genossenschaftsrat: 60 Mitglieder), als auch die Genossenschaft Migros Zürich mit ihren 334’878 Mitgliedern (Genossenschaftsrat: 60 Mitglieder) stimmten für eine Urabstimmung. Diese Art der direkten und demokratischen Mitbestimmung ist laut Migros einzigartig. Nun können die landesweit 2,3 Millionen Genossenschafts-Mitglieder in Urabstimmungen zur Alkoholfrage befragt werden.

Kritik und Verständnis über Migros-Entscheid

Im Vorfeld der Abstimmung hatte sich das Blaue Kreuz öffentlich an die Migros gewandt: Die Abschaffung des Alkoholverbots sei ein «Verrat an der DNA der Migros», wie die Organisation in einer Medienmitteilung schreibt. Das Unternehmen riskiere damit, seinen guten Ruf als sozialer und gesellschaftsverantwortlicher Grossverteiler zu verlieren. Auch in den sozialen Medien hatte der Entscheid für Kritik gesorgt.