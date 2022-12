Kindergartenbrand Winterthur: «All die abgebrannten Spielsachen machen meinen Sohn sehr traurig»

Am frühen Dienstagmorgen ist an der Schützenstrasse in Winterthur ein Brand ausgebrochen.

Der Kindergarten Schützenwiese in Winterthur ist am frühen Dienstagmorgen komplett ausgebrannt. Besonders traurig darüber ist ein Vierjähriger. «Mein Sohn realisiert langsam, was passiert ist. Vor allem wegen der Gspänli, die er nun eine Weile nicht sehen wird, und den abgebrannten Spielsachen ist er sehr traurig», sagt die Mutter gegenüber 20 Minuten. Hauptsache sei jedoch, dass niemand verletzt wurde. «Ich will mir gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn das Feuer später ausgebrochen wäre.»