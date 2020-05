Krankheitszeichen

All diese Symptome deuten auf Covid-19 hin

Je länger die Corona-Pandemie dauert, desto mehr Symptome werden der von Sars-CoV-2 ausgelösten Krankheit zugeschrieben – ein Überblick.

Entsprechend vielfältig sind auch die Symptome. Sie treten jedoch nicht alle miteinander auf, sondern können auch einzeln in Erscheinung treten.

Tag für Tag lernen Mediziner mehr über das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2, das innert weniger Monate die gesamte Welt auf den Kopf gestellt hat. Entsprechend sei das – bei allem Elend – für die Wissenschaft eine spannende Zeit, so Frank Ruschitzka, Leiter des Universitären Herzzentrums am Universitätsspital Zürich (USZ), gegenüber 20 Minuten. So wisse man mittlerweile, dass es sich bei Covid-19 nicht um eine reine Lungenkrankheit, sondern vor allem um eine Gefässerkrankung handle, die den ganzen Körper betreffe.