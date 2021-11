Wegen medizinischem Problem : All-Start von Matthias Maurer erneut verschoben

Der deutsche Astronaut muss sich weiter gedulden. «Das Problem ist kein medizinischer Notfall und hat nichts mit Covid-19 zu tun», teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Montag mit.

Die Astronauten der Crew-3 werden in Quarantäne im Kennedy Space Center der Nasa in Florida bleiben, während sie sich weiter auf den Start vorbereiten.»

