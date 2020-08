Über 700’000 Tote

Alle 15 Sekunden stirbt ein Mensch an den Folgen des Coronavirus

Weltweit entfallen die meisten Infektionen und Todesfälle auf die USA.

Höherer Stand als offizielle Zahlen der WHO

Relativ zur Einwohnerzahl ist die Zahl der Toten jedoch in einigen europäischen Ländern höher. In den USA etwa starben der Hopkins-Uni zufolge 47,5 Menschen pro 100’000 Einwohner, in Brasilien 45. In Grossbritannien liegt dieser Wert jedoch bei 70, in Italien bei 58 und in Schweden bei 56 – in der Schweiz sind es 23,26.