«Alle sechs Monate denke ich, ich könnte die Maske eigentlich mal abnehmen»

Am 12. August erschien sein neues Album «11:11». Mit 20 Minuten hat der 32-jährige Musiker über die Liebe, seine Maske und Sunny gesprochen.

1 / 5 Cro ist bereits seit über einem Jahrzehnt erfolgreich mit seiner Musik. Instagram/cro Nun veröffentlicht der 32-Jährige am 12. August sein neues Album «11:11». Sebastian Schuster & Finn Beek Es ist bereits das sechste Studioalbum des «Easy»-Interpreten. Instagram/cro

Darum gehts Der Rapper Cro macht seit über zehn Jahren Musik.

Am Freitag, 12. August, hat er nun sein sechste Studioalbum «11:11» veröffentlicht.

Im Interview mit 20 Minuten hat der 32-Jährige verraten, wie seine Traumfrau wäre, wie lange er noch Musik machen möchte und wie es eigentlich um «Sunny» steht.

«11:11» ist eine Engelszahl, ein Symbol für Neubeginn. Ist für dich dein Album ein Neubeginn?

Jedes Album ist auf seine Art ein Neubeginn. «11:11» empfand ich aber einfach als coole Zahl, die mich und mein Team bei der Entstehung begleitet hat. Immer um 11.11 Uhr haben wir einen Moment innegehalten und waren einfach nur dankbar für alles, was wir haben.

Du hast sicher lange an «11:11» gearbeitet. Wie sieht dein typischer Studio-Tag aus?

Wenn ich aufstehe, ist die Zahl auf der Uhr immer schon zweistellig – vor zehn bin ich so gut wie nie wach. Dann spaziere ich meistens erst noch etwas herum, da, wo ich gerade bin, und mach mir um zwölf Uhr dann mal einen Kaffee. Anschliessend starte ich in den Tag. Manchmal sitze ich im Studio und kann gleich loslegen, esse was und bin schliesslich bis spätabends dort.

Weshalb hältst du noch an deiner Maske fest?

Ich trage sie einfach, weil ich so ein hässliches Gesicht habe und meine Haare nicht immer machen muss. (lacht). Nein, Spass, sie ist mein Markenzeichen, von dem ich mich nicht trennen möchte.

Erkennen dich trotzdem Menschen auf der Strasse, wenn du sie nicht trägst?

Nein, nie. Das ist total angenehm.

Hast du je bereut, dass du «nur» mit deiner Maske berühmt geworden bist?

Alle sechs Monate denke ich so, jetzt könnte ich die Maske eigentlich mal abnehmen, wenn ich zum Beispiel irgendwo in der Schlange stehe oder so (lacht). Aber dann bin ich immer wieder froh, dass ich das nie gemacht habe.

Du singst in deinem neuen Song «High»: «Und ich glaub, Gott ist eine Frau» – bist du ein Feminist?

Ich habe die Zeile nicht deswegen gewählt. Man sagt ja, dass Gott das Schönste ist, das es gibt, und da hab ich einfach gedacht: ‹Das muss ja dann eine Frau sein.› Aber es heisst ja auch nur «ich glaube, Gott ist eine Frau», in echt denke ich, dass Gott weder noch ist.

«Sunny» war in deiner Musik stellvertretend für deine grosse Liebe präsent. Welchen Track hast du ihr nun gewidmet?

Ey, hab ich da gerade Sunny gehört? Ich weiss gar nicht, was los ist, aber in letzter Zeit werde ich ständig über sie ausgefragt (lacht). Ich habe nur in «Easy» über sie geredet, sonst gibts doch gar nicht so viele Songs, wo sie vorkommt?!

Die Zeile «Tut mir leid, Sonne» aus deinem vorherigen Album ist doch definitiv an sie gerichtet, nicht?

Stimmt … (lacht) Aber nein, auf «11:11» ist kein Song mehr über sie. Ich finde, irgendwann muss man auch abschliessen.

Hast du dir «11:11» schon angehört? Ja, ich liebe es! Nein, noch nicht, mach ich aber noch. Interessiert mich nicht.

Käme eine Fernbeziehung für dich infrage?

Ich mag Fernbeziehungen wirklich nicht besonders. Man sieht sich wirklich einfach nie und das feier ich nicht so, was man auch im Song «Facetime Luv» merkt. Klar, muss man in einer Beziehung nicht ständig zusammen kleben, sich nie zu sehen ist aber auch nicht cool.

Hol dir den People-Push! Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und der Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind. So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe unten rechts auf «Cockpit», dann aufs «Einstellungen»-Zahnrad und schliesslich auf «Push-Mitteilungen». Beim Punkt «Themen» tippst du «People» an – schon läufts.