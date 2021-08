Tödlicher Streit - «Alle, aber vor allem die Liebsten, gehen meistens zu früh»

Blumen und Kerzen lagen am Samstagmittag an der Unfallstelle als Zeichen der Anteilnahme.

Bei einer Auseinandersetzung in Buchs SG kam der Pub-Betreiber (59) durch einen Sturz ums Leben.

In der Nacht auf Samstag endete ein Streit in Buchs SG tödlich.

Aus bislang noch unbekannten Gründen kam es in der Nacht auf Samstag bei einem Pub in Buchs SG zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 59-jährigen Betreiber des Lokals und einem 26-jährigen Mann. Dabei soll der 26-Jährige sein Gegenüber mit der Hand geschlagen haben, worauf dieser stürzte. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll keine Waffe im Spiel gewesen sein. Der Sturz lief derart unglücklich ab, dass der Pub-Betreiber noch vor Ort verstarb.

Aufgrund von laufenden Ermittlungen kann die Kantonspolizei St. Gallen keine detaillierte Auskunft zum Fall geben. Es ist etwa nicht bekannt, was zum Streit führte und ob weitere Personen involviert waren. Der 26-Jährige wurde nicht beim Pub festgenommen. Er entfernte sich nach dem Streit von dort und konnte erst später in der Nacht gefasst werden.

Unverständnis und Trauer

In Buchs ist die Trauer gross. Das Pub bleibt vorerst geschlossen, wie es auf der Facebookseite heisst. Vor Ort haben Leute im Verlaufe des Wochenendes Blumen und Kerzen hingelegt. Das tragische Schicksal des 59-Jährigen machte schnell die Runde und die Anteilnahme ist riesig. Freunde und Bekannte trauern mit den Angehörigen des Pub-Betreibers C.*. «Mein tiefstes Beileid und viel Kraft in diesen schweren Stunden», schreibt zum Beispiel eine Nutzerin auf der Facebookseite des Pubs. «Gute Reise über die Regenbogenbrücke», wird ihm von einem anderen Nutzer gewünscht.