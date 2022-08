Travailsuisse : Alle Angestellten in der Schweiz sollen drei bis fünf Prozent mehr Lohn kriegen

Der Gewerkschaftsbund Travailsuisse fordert eine Lohnerhöhung zwischen drei und fünf Prozent für alle Arbeitnehmende in der Schweiz. «Die Schweizer Wirtschaft wächst kräftig und die Unternehmen erzielen wie bereits im Vorjahr hohe Gewinne. Die Arbeitnehmenden hingegen sehen sich vor allem mit wachsenden Kosten und steigendem Stress konfrontiert. Dies muss sich in der aktuellen Lohnrunde dringend ändern», heisst es in der Medienmitteilung vom Montag.



Es brauche «deutliche Lohnsteigerungen, damit die Kaufkraft der Arbeitnehmenden gesichert werden kann und alle von der positiven Wirtschaftsentwicklung profitieren», sagt Thomas Bauer, Leiter Wirtschaftspolitik bei Travailsuisse. Die Sicherung der Kaufkraft und eine Beteiligung an den Produktivitätsgewinnen seien eine wichtige Voraussetzung für eine stabile wirtschaftliche Entwicklung. Dafür brauche es die Lohnerhöhungen. Für einzelne Branchen wie das Gesundheitswesen brauche es zudem strukturelle Verbesserungen mit Lohnerhöhungen über fünf Prozent.