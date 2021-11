Drittimpfung – «Alle aufs Mal boostern, das geht einfach nicht»

Einer der Kritiker ist GLP-Nationalrat Martin Bäumle. Dass es jetzt mit den Drittimpfungen nicht schneller vorwärts geht, ist für ihn unverständlich. «Im Januar hiess es noch, man habe nicht so schnell mit der Impfung gerechnet. Doch jetzt gibt es keine Ausreden mehr.»

Wissen Sie, seit der Booster-Empfehlung vom 4. November haben wir insgesamt über 26’000 Drittimpfungen verabreicht – in weniger als zwei Wochen. Alle über 65-Jährigen, deren Zweitimpfung sechs Monate oder länger zurückliegt, kontaktieren wir per SMS oder Briefpost und empfehlen ihnen den Booster. Fast 50’000 Personen haben schon einen Booster-Termin gebucht, und rund 20’000 Termine sind noch frei. Aber eine Zeitung verkauft sich natürlich besser, wenn sie schreibt, wir seien nicht bereit.

Nur für 117’000 Personen im Kanton Bern ist die Drittimpfung aktuell zugelassen. Diese Zahl verändert sich natürlich täglich, weil sich die Zahl derjenigen Personen, deren Zweitimpfung sechs Monate zurückliegt, jeden Tag verändert. Die 117’000 Personen werden nicht alle bis Ende November geboostert, zuerst muss doch die Nachfrage vorhanden sein. Diese Leute brauchen auch Zeit, wollen es teilweise noch besprechen und überdenken. Dann melden sie sich an.

Aber wären Sie bereit für den Booster für die ganze Bevölkerung am 1. Dezember?

Wir haben die Empfehlung noch gar nicht. Sie wurde erst in Aussicht gestellt. Auch ein Off-Label-Use war ein Thema. Zuerst müssen wir genau Bescheid wissen, bevor wir definitiv disponieren können. Panik ist jetzt nicht angebracht. Die jüngeren geimpften Personen sind gut geschützt, und die älteren werden jetzt nachgeimpft.

Das Geld ist in Bern kein Thema, das Budget für die Booster-Impfung wurde vollumfänglich unterstützt. Doch es ist ganz einfach: Sie können nicht alle Leute aufs Mal boostern, das geht einfach nicht. Egal, wie gut man vorbereitet ist. Die SBB kann auch nicht zwei Millionen Menschen aufs Mal von Bern nach Zürich transportieren.

Die Drittimpfung ist schon lange ein Thema in Fachkreisen. Warum hat man sich nicht früher und besser vorbereitet?

Glauben Sie, die Plattform für die Booster-Impfung sei in zwei Tagen entwickelt worden? Und die Logistik? So eine Vorbereitung braucht Zeit. Wir haben uns vorbereitet und haben deshalb unverzüglich mit dem Boostern begonnen.

Was macht der Kanton Bern aktuell, um die Impfkapazität zu erhöhen?

Wir haben vier Popups in Einkaufszentren, deren Betrieb wir verlängern und ausbauen. Wir haben mobile Impfzentren, die sich mehr auf den Booster konzentrieren werden, wir sind mit Hausärztinnen und -ärzten und Apotheken in Kontakt. Und wir erhöhen die Impfkapazität laufend. Zum Beispiel haben wir in der Region Berner Jura die Kapazität um den Faktor sechs erhöht.