GP von Ungarn: Ferrari-Flop zum Start – Leclerc hat bei Hitzerennen kein Trinkwasser

Hamilton (ja, nicht Verstappen) führt das Feld in die Aufwärmrunde. Nun gilt es die Reifen in das Temperaturfenster zu bringen, um am Start gut wegzukommen. Sorgen gibt es bei Charles Leclerc, dessen Trinkschlauch nicht richtig montiert ist. Ein solches Hitzerennen ohne Wasser ist natürlich alles andere als leicht.