Hirt wollte Weide wechseln – «Alle Autos mussten anhalten» – Schafherde zieht durch Wallisellen

Eine Schafherde war am Montag in Wallisellen unterwegs.

Eine Schafherde spazierte am Montagmittag über die Neugutstrasse in Wallisellen. «Ein Hirt lief plötzlich mit den Tieren über die viel befahrene Strasse. Alle Autos mussten anhalten. So etwas habe ich hier noch nie erlebt», erzählt ein News-Scout gegenüber 20 Minuten. Das Ganze habe dabei nicht ungefährlich gewirkt. Zumal sich nur wenige Meter weiter vorne die Autobahneinfahrt befindet, so der News-Scout.