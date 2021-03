Doch kein Liebes-Aus : «Alle Berichte sind falsch» – Jennifer Lopez dementiert Trennung

Keine Trennung, keine dritte Person involviert – Jennifer Lopez und Alex Rodriguez erklärten am Samstag, dass die Medienberichte über ihr Liebes-Aus nicht stimmten.

Erst am Tag zuvor hiess es in US-Medien, die Popsängerin und der ehemalige Baseball-Profi hätten Schluss gemacht.

Am 13. März 2021 haben Jennifer Lopez und Alex Rodriguez Berichte über eine Trennung als falsch zurückgewiesen.

Erst am Freitag hatten US-Medien über die Auflösung ihrer Verlobung berichtet.

Die Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez und ihr Lebenspartner Alex Rodriguez haben Berichte über eine Trennung als falsch zurückgewiesen. Am Freitag war unter Berufung auf anonyme Quellen gemeldet worden, dass das Paar seine Verlobung gelöst habe. «Alle Berichte sind falsch», stand in einer gemeinsamen Erklärung der beiden, die am Samstag der Nachrichtenagentur AP gemailt wurde. «Wir befassen uns mit einigen Dingen.»