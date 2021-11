Initiative für Pilotversuch – In Bern kannst du dich vielleicht bald fürs Grundeinkommen anmelden

Bern soll das bedingungslose Grundeinkommen testen – das zumindest fordern neun Parteien in einer parlamentarischen Initiative, die sie an der Stadtratssitzung vom 11. November einreichen wollen. Die vier Fraktionen GFL/EVP, GB/JA!, AL/PdA/GaP und SP/JUSO wollen den Gemeinderat damit beauftragen, in den nächsten drei Jahren in der Stadt Bern einen Pilotversuch durchzuführen, wie sie in einer gemeinsamen Medienmitteilung schreiben.