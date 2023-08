Birsfelden: Frau Schmid ist die Top-Adresse für Essenslieferdienste

«Nicht klingeln! Wir haben nichts bestellt.» So steht es am Eingang des Einfamilienhauses von Familie Schmid am Birsquai in Birsfelden. Es dürfte kaum eine andere Adresse in der Region geben, die häufiger das Ziel von Pizzakurieren und Essenslieferdiensten ist. Denn Familie Schmids Haus grenzt direkt an das Birsköpfli, eine beliebte Liegewiese an der Flussmündung der Birs zum Rhein. Und wer hier im Sommer liegen bleibt, bekommt irgendwann Hunger. Dem Lieferdienst geben sie dann einfach die nächstgelegene Adresse an.