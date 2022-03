oscars2022 – «Alle dachten, es sei ein Scherz» – Tiktoker berichten live von den Oscars 

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden die 94. Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood verliehen.

Creators Emily Uribe und Juju Green haben in der gestrigen Oscar-Nacht live auf Tiktok vom roten Teppich und dem Event berichtet. Natürlich wurde auch Will Smiths Reaktion auf Chris Rocks unbedachten Witz direkt kommentiert und mit der Tiktok-Community geteilt.

Nicht nur als Gast bei den Grossevents

Content Creators erhalten allerdings auch immer mehr die Chance, aktive Rollen bei solchen Events einzunehmen. So hat im vergangenen September an der New Yorker Met Gala die Youtuberin Emma Chamberlain für den offiziellen Youtube-Kanal der «Vogue» Celebrities auf dem roten Teppich interviewt.

