Tod von René Robert – «Alle denken, wenn es was Schlimmes wäre, würde schon jemand helfen»

Und das, obwohl Robert anscheinend an der Rue de Turbigo zu Boden fiel. Die Strasse ist meist auch in der Nacht noch sehr gut frequentiert.

Der tragische Fall des verstorbenen René Robert bewegt. Der 85-Jährige stürzt mitten in Paris und bleibt rund neun Stunden liegen – ohne dass ihm jemand hilft. Robert, der sich durch seine Flamenco-Fotografien und Schwarz-Weiss-Portraits einen Namen gemacht hat, stirbt an einer Unterkühlung. Dabei ist er nahe am Place de la République gestürzt, einem Pariser Viertel, das auch in der Nacht meist sehr belebt ist.