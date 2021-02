Auch eine Reihe von Youtubern und Streamern bekam eigene Skins in Fortnite. Content Creators wie Ninja, Lachlan oder Loserfruit wurden so im Spiel verewigt.

Viele Spieler bezeichnen den «Sensenmann»-Skin aus Season 3 im ersten Kapitel als «John Wick». Das mittlerweile ziemlich seltene Outfit zeigt eine gewisse Ähnlichkeit zum gleichnamigen Filmcharakter. Es handelte sich dabei aber bis zum 16. Mai 2019, als der tatsächliche «John Wick» in «Fortnite» erschien, um eine inoffizielle Verbindung. Das macht das «Avengers: Infinity War»-Event zur ersten Kollaboration mit einem anderen Studio. Das am 8. Mai 2018 gestartete Event brachte sogar einen eigenen Spielmodus mit sich, in dem die Spieler als Bösewicht Thanos spielen konnten.