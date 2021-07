Rapperswil-Jona SG - «Alle drängelten von der Seite rein, ich kriegte fast keine Luft mehr»

Das Public Viewing in Rapperswil-Jona erlebte am Freitag einen unerwarteten Ansturm.

Am Freitag zog es etliche Fussballfans auf die Strassen um das Viertelfinale der Schweiz gegen Spanien an den Europameisterschaften mitzuverfolgen. Auch das Public Viewing in Rapperswil-Jona auf dem Bloom Areal öffnete ab 17 Uhr für die Fans seine Türen. Bereits fünf Minuten nach der Türöffnung war das Maximum von 500 Personen erreicht und das Sicherheitspersonal konnte keinem weiteren Zuschauer mehr Einlass gewähren. Wie ein Leser schildert, bildete sich vor dem Eingang eine aufgebrachte Menschenmenge. Er selbst war einer der Glücklichen, die ohne Probleme hereingelassen wurden.