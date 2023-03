ESC-Songs im Überblick: Schlechte Wettquoten für die Schweiz

Wettquoten : Alle ESC-Teilnehmer stehen fest – für die Schweiz sieht es nicht gut aus

Auch die letzten Kandidatinnen und Kandidaten stehen für den Eurovision Song Contest 2023 in Liverpool fest. So wird etwa Sängerin Loreen Schweden erneut vertreten.

So werden etwa Sängerin Mimicat für Portugal und Loreen für Schweden an den Start gehen.

Zwei Monate vor der Austragung des 67. Eurovision Song Contest (ESC) 2023 stehen jetzt alle 37 Teilnehmerinnen und Teilnehmer fest. Erst in der vergangenen Woche veröffentlichte der Schweizer Vertreter Remo Forrer (21) seinen Song «Watergun», mit welchem er am Musikwettbewerb in Liverpool antreten wird. Zuletzt hatten noch das Finale des populären «Melodifestivalen» in Schweden und der Vorentscheid in Portugal ausgestanden. Für Georgien und Armenien stehen die Interpreten schon fest, die Songs sollen noch im März veröffentlicht werden.