Situation eskaliert: Alle evakuieren – wann holt die Schweiz ihre Bürger aus dem Kriegschaos? 

Im Sudan wüten im ganzen Land Gefechte , Tausende Zivilistinnen und Zivilisten werden verletzt und Hunderte wurden getötet. Viele Ausländer befinden sich in dem Land, Botschafter mit ihren Familien und Mitarbeitern, Touristen, Mitarbeiter von NGOs. Auch Schweizer sind in Gefahr: Gemäss dem Schweizerischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) befinden sich rund 100 Schweiz Staatsbürger im nordafrikanischen Land.

Am Mittwochvormittag wurde bekannt, dass Deutschland eine Evakuierungsmission im Sudan plante, um mit Hilfe ihrer Sondereinheit deutsche Staatsangehörige zurück nach Deutschland zu bringen. Drei A400M-Transportflieger waren schon auf dem Weg. Gemäss Spiegel musste die Mission jedoch abgebrochen werden – zu hoch war das Sicherheitsrisiko für eine Landung. Satellitenbilder vom Flughafen zeigen mehrere zerstörte Zivilmaschinen und Kampfjets, die Rollbahn soll aber noch intakt sein.

Deutsche Fallschirmjäger in den Startlöchern

Der deutsche Krisenstab müsse nun entscheiden, ob die Bundeswehr eine «robuste Rettungsmission» für die Deutschen starten solle, so der Spiegel. Es gäbe Pläne, wonach Fallschirmjäger-Einheiten eine mögliche Evakuierungsmission unterstützen könnten - diese würden einen möglichen Abholort mit Waffen sichern.

Auch andere Nationen, die auf eine Feuerpause zur Rettung ihrer Staatsbürger gehofft hatten, haben offenbar ihre Rettungsoperationen vorerst abgebrochen. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez kündigte aber an, dass alles bereit stehe, um spanische Bürgerinnen und Bürger zu evakuieren. Und auch Japan steht in den Startlöchern, seine Staatsangehörigen rauszuholen.

EDA kann aus Sicherheitsgründen keine Details bekannt geben

Was tut die Schweiz, um ihre Staatsbürger zu evakuieren? Am Mittwochabend lässt das EDA Folgendes verlauten: «Das Departement verfolgt die Situation im Sudan sehr genau. Seit Ausbruch der Kämpfe betreibt das Krisenmanagement-Zentrum eine Krisenzelle. Es werden laufend Optionen und Massnahmen geprüft, die auf Grundlage verschiedener Szenarien ergriffen werden können.» Das EDA stehe in Kontakt mit den Schweizer Staatsangehörigen und ihren Angehörigen im Sudan. Aus Sicherheitsgründen könne das EDA jedoch keine weiteren Details bekannt geben.