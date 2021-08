Elektro-Roller-Boom - «Alle frisieren ihre Töffs»

1 / 4 Elektro-Roller werden immer beliebter. Urs Jaudas Günstig sind die leisen Flitzer nicht. Ab 2000 Franken ist man ungefähr dabei. Das Modell Vespino kostet über 3500 Franken. Produktbild Wie auf einer Harley durch die Stadt düsen, aber ohne Helm und mit nur 20km/h. Die Elektroroller gibt es in allen möglichen Variationen. Produktbild

Darum gehts Immer mehr und vor allem junge Menschen düsen mit elektrobetriebenen Rollern durch die Strassen.

Ist die Höchstgeschwindigkeit auf 20mh/h festgelegt, gibt es keine Helmpflicht.

Ein durchschnittlicher Elektroroller kostet zwischen 2000 und 4000 Franken.

Ohne Helm und ohne Muskelkraft durch die Stadt cruisen – das ist es, was die Elektroroller so beliebt macht. Immer mehr und vor allem junge Menschen fahren mit den elektrobetriebenen Bikes durch die Strassen. Wie die «Sonntags-Zeitung» schreibt, ist es insbesondere die nicht vorhandene Helmpflicht, die so viele begeistert. Im Schweizer Strassenverkehrsgesetz ist die Regelung festgehalten, dass es für die Elektrotöffs keine Helmpflicht gibt und sie bereits ab 14 Jahren gefahren werden dürfen – wenn sie die Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h nicht überschreiten. Diese Begrenzung sei aber leicht zu umgehen, sagt der 15-jährige Schüler Abdullah zur Zeitung: «Alle frisieren ihre Töffs.» Die Anleitungen dazu finden die Jugendlichen auf Youtube.

Der Easy-Rider-Chopper von Arun müsste gar nicht manipuliert werden. Per Knopfdruck kann da die Höchstgeschwindigkeit auf 30 und sogar auf 50 km/h erhöht werden. Das mache er aber nie: «Ich fahre immer nur mit 20, ich will keine Busse riskieren», so der 16-Jährige. Ein Freund von ihm muss aktuell 850 Franken bezahlen: «Viel Geld für einen Lehrling», so Arun.

Fühlt sich an wie fliegen

Ein weiterer Vorteil der Elektrotöffs sei das geräuschlose Rumkurven: «Das lautlose Fahren fühlt sich ein bisschen an wie fliegen», sagt Dewin Heiniger, Geschäftsführer von eRides.ch in Zürich. Günstig sind die Zweiräder nicht. Ein Töff im Harley-Stil – breite Pneus und hoher Lenker – kostet bei ihm rund 3000 Franken. Trotz der stolzen Preise sehe man die Elektroroller vermehrt in Gemeinden der Agglomeration, in Wohnquartieren mit vielen Blocks. Viele der Fahrer haben Migrationshintergrund, sagt Dewin. «Jugendliche mit Migrationshintergrund haben weniger Berührungsängste, denken pragmatisch – und so ein Töff ist praktisch. An Gymnasien sieht man die Roller selten.

Was die Elektrotöffs so teuer macht ist – wie bei allen Elektrofahrzeugen – der Akku. Bis zu 2000 Franken muss man für einen Neuen bezahlen, was auch der Grund dafür ist, dass diese oft geklaut werden. Dass die Elektrotöffs im Gegensatz zu ihren benzinbetriebenen Verwandten umweltfreundlicher sind, spielt dem Lehrling Arun keine Rolle. Es geht um das Lebensgefühl und die Einfachheit, überall schnell und bequem hinzukommen.

Im Parlament sind zwei Postulate hängig bezüglich der Regulierung von Leichtmotorfahrzeugen. Es könnte also durchaus sein, dass für das Fahren eines E-Rollers bald die gleichen Regelungen gelten wie für Töfflis: Maximalgeschwindigkeit von 30 km/h, das Tragen eines Helms sowie eine Ausweispflicht.