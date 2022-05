Basel: Alle hoffen auf Tuskers Potenz – doch Nachwuchs ist noch nicht in Sicht

Im Mai 2021 stiess Tusker (30) zu den drei Basler Elefantenkühen Heri (46), Rosy (27) und Maya (28). Im Zolli wird seither gehofft, dass der Bulle für Nachwuchs sorgen wird. Nachdem der Vorgänger-Bulle Jack nach drei Jahren wieder unverrichteter Dinge abreisen musste, liegen alle Hoffnungen auf Tuskers Potenz. Der 30-jährige Bulle wurde 1992 in Südafrika geboren und kam 1995 nach Europa. Dreizehn Jungtiere zeugte der Elefantenbulle bisher – was ihn zum erfolgreichsten Zuchtbullen Europas macht.

Gründe für das Dilemma

Ein anderer Faktor könnte ebenfalls ausschlaggebend sein, wieso bisher kein Tusker-Baby unterwegs ist. Nämlich die besondere Vorliebe des Bullen für eine bestimmte Elefantenkuh: Rosy. Schmidt führt aus: «Rosy zykelt nicht und wir wissen nicht, wieso. Jedoch verbringt Tusker am liebsten Zeit mit ihr», so der Kurator. Die 46-jährige Elefantendame Heri werde aufgrund ihres hohen Alters wohl keinen Nachwuchs mehr haben, vermutet der Zolli. Ob es bei Maya oder Rosy noch klappt, werde sich zeigen.

Tusker werde ab Dienstbeginn bis am Abend bei den Kühen gelassen und wenn ein Weibchen brunftig ist, verbringen sie auch die Nacht gemeinsam. «Wir schicken immer wieder Urinproben ins Labor und hoffen auf einen positiven Bescheid», so Schmidt.

Die nächste Destination stehe für den Bullen bereits fest: Mit ihm soll in einem spanischen Zoo gezüchtet werden. Es besteht Hoffnung, dass der männliche Elefant bis dann für den langersehnten Basler Nachwuchs gesorgt hat. 2019 fand Tusker eine ähnliche Situation in Rhenen wie jetzt in Basel vor: drei Kühe im fortgeschrittenen Alter, die noch nie trächtig waren. Tusker deckte alle drei.