«Ich war doch sehr erstaunt, dass bei so einer wichtigen Sache so geschludert wird», sagt ein Basler Musiker. Hätte ihm seine Tochter nicht den Tipp gegeben, wäre er nicht auf die Idee gekommen, sich für die Corona-Impfung zu registrieren. Mit 67 Jahren und ohne kritische Vorerkrankungen zählt er aktuell nämlich nicht zur Gruppe der Impfberechtigten. Als solche gelten aktuell Personen, die 75 Jahre und älter sind und alle Erwachsenen mit kritischen Vorerkrankungen. Anmelden konnte er sich aber trotzdem und das können alle Einwohner von Basel-Stadt, die mindestens 18-jährig sind.

Das ist bereits seit dem 18. Februar so, wurde aber vom Basler Gesundheitsdepartement nie klar kommuniziert. Selbst das Personal der kantonalen Corona-Hotline war nicht informiert. «Ich finde das bedenklich», sagt der Basler Musiker. Dafür aber die Hotline des Impfzentrums in der Messe Basel. Dort erhielt er auch zweimalige Nachfrage stets die gleiche Antwort: Anmelden können sich alle ab 18 Jahren.

«Wer auf eine Einladung wartet, wartet zu lange»

Dass die Behörden diese Information nur zurückhaltend kommunizieren, ist nicht nur in Basel so. In Zug wollte man mit der zögerlichen Information verhindern, dass das System wegen Überlastung zusammenbricht. So geschehen in Luzern, wo von Beginn weg kommuniziert wurde, dass die Warteliste allen offensteht. Rund 4000 Luzerner mussten sich wegen der IT-Überlastung ein zweites Mal registrieren, wie Zentralplus berichtete.