In zweiter Instanz – Alle «Mafiosi» der Thurgauer ‘Ndrangheta in Italien freigesprochen

In einem Hinterzimmer eines Boccia-Clubs in Wängi TG geschehen filmreife Szenen. 15 Männer sitzen an einem Holztisch. Sie lauschen den Worten des Anführers Giuseppe B. (76). Der «Mafiosi» spricht über Respekt und Tradition. An diesem Tag werden neue Mitglieder getauft, ältere werden befördert. Die Männer stammen alle aus der kalabrischen Mafiahochburg Fabrizia. Weiter redet der Anführer über Drogenhandel. Er könne alles besorgen. Er empfiehlt seinen Mitgliedern, mit Kokain und Heroin zu handeln. 20 Minuten berichtete über die «Thurgauer ‘Ndrangheta Zelle».