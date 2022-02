Stunde der Wahrheit am Mittwoch : Alle Massnahmen könnten auf einen Schlag aufgehoben werden

Morgen Mittwoch entscheidet der Bundesrat, wie es in der Pandemiebekämpfung weitergehen soll. Eine Variante sieht vor, dass alle Massnahmen auf einmal beendet werden.

Einiges ist im Vorfeld schon über das Tempo bei der Rückkehr zur Normalität durchgesickert, welches Bund und Kantone an den Tag legen wollen. So hat laut den Tamedia-Zeitungen Gesundheitsminister Alain Berset bereits durchblicken lassen, dass am Mittwoch die kaum noch wirksame fünftägige Quarantäne abgeschafft und die von der Wirtschaft geschmähte Homeoffice-Pflicht in eine blosse Empfehlung umgewandelt wird.