Virtuelle Objekte – «Alle meine Affen sind weg» – Diebe stehlen millionenteure NFT-Sammlung

In New York sind einem Galeristen 15 NFTs im Wert von mehr als 2 Millionen US-Dollar entwendet worden.

«Ich bin gehackt worden. Alle meine Affen sind weg. Bitte helft mir», schrieb der Galerist Todd Kramer, der in der New Yorker Galerie Ross + Kramer arbeitet, in einem inzwischen gelöschten Tweet vom 30. Dezember.

Konnten NFTs «eingefroren» werden?

Doch am Ende kam doch eine Behörde zum Zuge. Mit Hilfe der NFT-Plattform Opensea , der nach eigenen Angaben grössten NFT-Handelsplattform der Welt, konnte Kramer mehrere seiner NFTs zurückbekommen. Fünf Stunden nach seinem ursprünglichen Twitter-Post schrieb er in einem inzwischen ebenfalls gelöschten Tweet: «Update ... Alle Affen sind eingefroren. Warte auf das Opensea-Team, um reinzukommen. Lektion gelernt.»

Mit den zunehmend hohen Beträgen, die für NFTs bezahlt werden, steigt auch die Anzahl an Phishing-Betrügereien. Wie «The Art Newspaper» schreibt, ist der Vorfall der jüngste in einer Reihe von öffentlichkeitswirksamen Fällen, die die Verwundbarkeit von Käufern in einem weitgehend unregulierten Markt aufzeigen, darunter das Verschwinden des Schöpfers der Evil-Ape-Serie im Wert von 2,7 Millionen US-Dollar im vergangenen Oktober (wodurch die Investoren leer ausgingen) und der Diebstahl von drei Bored-Ape-Token von einem Sammler im darauffolgenden Monat.