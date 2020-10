Gossau SG«Alle meine Emotionen habe ich in diesen Song gepackt»

Dieses einschneidende Erlebnis gab dem Gossauer die Inspiration, für seinen Sohn einen Song zu schreiben. «Alle meine Emotionen habe ich in diesen Song gepackt», sagt Pantic, der das Werk unter seinem Künstlernamen Maki veröffentlich hat. Der 29-jährige Softwareberater habe bereits in seinen Teenagerjahren mit Kollegen Songs geschrieben und aufgenommen. Diese Leidenschaft begleite ihn bis heute, auch wenn er momentan weniger Zeit für die Musik zur Verfügung habe.

Für seinen Sohn habe er sich die Zeit genommen und in Eigenregie den Song geschrieben und auch ein dazugehöriges Musikvideo gedreht. «Den Beat habe ich gekauft und habe das Lied bei einem Freund im Studio aufgenommen», erzählt er. Den Text zu schreiben habe nicht lange gedauert. «Ich habe immer wieder daran gearbeitet und am Schluss die besten Zeilen in den Song gepackt.» Entstanden ist eine Widmung an Savo, aber auch das Vatersein allgemein wird thematisiert.