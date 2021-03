Die Mieterinnen und Mieter sind geschockt. Innert sieben Monaten eine Ersatzwohnung in diesem günstigen Preissegement zu finden, könnte sich als schwierig erweisen.

Die Eigentümerin des Wohn- und Bürohauses beim Emmen Center hat allen 57 Mieterinnen und Mietern per Ende September gekündigt, weil die Struktur des Gebäudes verstärkt werden müsse.

Schon in sieben Monaten muss der Block beim Einkaufszentrum Emmen Center geräumt werden. Schuld seien Statikprobleme des Wohn- und Bürohauses: Im Kündigungsschreiben, das die 57 Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses am Donnerstag erreichte, steht, dass die Wohnungen und Geschäftsräume per Ende September gekündigt worden seien, weil die Gebäudestruktur verstärkt werden müsste, schreibt die Luzerner Zeitung. Nicht betroffen sind die Geschäfte Dosenbach und Qualipet sowie das Parkhaus. Die Geschäfte würden nur zum Teil unter dem Haus liegen; das Parkhaus wurde erst kürzlich erdbebensicher gemacht. Ebenfalls nicht betroffen ist das benachbarte Emmen Center, teilte ein Sprecher mit.