Zugpanne bei Spreitenbach zwingt viele Fahrgäste zum Aussteigen

Zahlreiche Fahrgäste mussten am Dienstagnachmittag wider Willen in Killwangen-Spreitenbach aussteigen.

Wie News-Scout David M. berichtet, musste der Interregio 36, der Dienstagnachmittag um 15.10 Uhr vom Zürcher Hauptbahnhof in Richtung Basel losfuhr, ausserplanmässig in Killwangen-Spreitenbach anhalten. Grund für den Ausfall sei eine technische Störung an der Bahnanlage, hiess es per Durchsage im Zug. Alle Fahrgäste mussten in der Folge den Zug verlassen.