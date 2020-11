Zu Ehren der Legende : Alle Napoli-Spieler laufen mit Maradona-Trikot auf

Der Tod des Argentiniers bewegt die Fussballwelt weiterhin. Die Spieler seines ehemaligen Vereins Napoli tragen am Donnerstagabend vor dem Europa-League-Spiel alle die Nummer 10.

Video: @UCLonCBSSports via Twitter

In Andenken an Diego Maradona liefen alle Spieler von Napoli am Donnerstagabend vor dem Europa-League-Match gegen NK Rijeka mit der Nummer 10 auf dem Rücken und dem Namenszug des Argentiniers ins Stadion ein. Vor dem Anpfiff gab es zudem eine Schweigeminute für Maradona, dessen Bild auf der Anzeigetafel des leeren Stadions zu sehen war.