WM Katar 2022: Alle News zur Weltmeisterschaft in Katar

Am Dienstagmittag ging eine skurrile Meldung viral. So hiess es, dass die Nationalmannschaft Ghanas ihre Trikots im Heimatland vergessen hätten. Als die Verantwortlichen dies gemerkt hätten, habe man sie sofort per Post nachschicken lassen.

Ghana trifft bei der Weltmeisterschaft in Katar in der Gruppenphase auf Portugal, Uruguay und Südkorea. Am Donnerstag tritt die Nati in einem Testspiel gegen das Team von Otto Addo an (ab 11 Uhr live bei uns im Ticker). Im Kader von Ghana steht auch St. Gallens Keeper Lawrence Ati Zigi. (nih)