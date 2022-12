Handykauf: Alle predigen mehr Nachhaltigkeit – aber einschränken will sich fast niemand

45 Prozent aller Befragten wollen neues Handy

Romands und iPhone-User kaufen besonders gerne

Ausserdem ist die Kaufbereitschaft in der Romandie deutlich höher als in der Deutschschweiz oder dem Tessin. Während sich in der Westschweiz 48 Prozent der Befragten im kommenden Jahr ein neues Smartphone kaufen wollen, sind es in der Deutschschweiz 44 Prozent und im Tessin gar nur 36 Prozent.