Unter den Rednern an der Demo war auch Satiriker Andreas Thiel.

Teilnehmer der Corona-Demo des «Aktionsbündnisses Urkantone für eine vernünftige Corona-Politik» in Lachen am 21. November 2020.

Nach seiner Rede an der Corona-Demo wurde auch der Schwyzer SVP-Nationalrats Pirmin Schwander angezeigt.

Die Kantonspolizei Schwyz hat den Auftrag erhalten, alle Redner von der Demo in Lachen anzuzeigen, der Vorwurf laute «Nichttragen der Schutzmaske im öffentlichen Raum», teilte das Aktionsbündnis Urkantone mit, das am 21. November in Lachen SZ eine Corona-Demo organisierte. Auftraggeber der Anzeigen sei der Vorstehers des Sicherheitsdepartments des Kantons Schwyz.