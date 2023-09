Alle Rettungswagen besetzt: Kind mit Velo umgekippt – mit Helikopter gerettet

Weil alle Rettungswagen in Ascheberg in Nordrhein-Westfalen im Einsatz waren, wurde ein mit dem Fahrrad umgekipptes Kind per Helikopter gerettet. (Symbolbild)

Da sämtliche Rettungswagen in der Region gerade im Einsatz waren, ist bei Ascheberg in Nordrhein-Westfalen ein Rettungshelikopter zu einem mit dem Velo umgekippten vierjährigen Kind geschickt worden.

Der Junge war in einem Kindersitz auf dem Gepäckträger des Rads seines Vaters angeschnallt, welches umkippte, als der Vater bei einem Stopp in Vennkamp im Stand das Gleichgewicht verlor, wie die Polizei Coesfeld am Mittwoch berichtete.

Vater konnte Ausmass der Verletzung nicht einschätzen

Das Kind, das einen Fahrradhelm trug, verletzte sich dabei am Arm und klagte über starke Schmerzen. Der besorgte Vater konnte das Ausmass der Verletzung nicht einschätzen und rief daraufhin über Notruf bei der Rettungsleitstelle Coesfeld an.

Zu diesem Zeitpunkt waren alle infrage kommenden Rettungsfahrzeuge in anderen Einsätzen gebunden – und so wurde zunächst ein Rettungshelikopter zur Unfallstelle in der Nähe von Ascheberg entsandt. Später konnte allerdings doch noch ein Rettungswagen ausfindig gemacht werden, der das Kind in ein nahe gelegenes Krankenhaus brachte. Der Vierjährige blieb dort über Nacht zur Beobachtung, es bestand keine Lebensgefahr.