Antisemitismus – «Alle Schüler müssen den Holocaust durchnehmen»

«Jetzt kommt das Zeug hervor»

Expertenstimmen

SIG-Generalsekretär Jonathan Kreutner befürchtet, dass der neue Antisemitismus zum Problem werden könnte. Leute, die sich mit Religionswissenschaft auskennen, haben diese Befürchtung ebenfalls. Dieses Klima sei nicht ungefährlich, sagt Jens Schlieter, Religionswissenschaftler an der Universität Bern. Denn: «Es erlaubt Menschen mehr als vorher, latente antisemitische Einstellungen zu äussern. Dadurch wird der Antisemitismus sichtbarer, und dies wiederum könnte Extremisten in ihrer Auffassung bestärken, es sei jetzt Zeit, zu handeln.» Dieser Übergang vom latenten zum manifesten Antisemitismus sei «alarmierend», sagt Schlieter.

Dass die Politik handle, sei dringend nötig. Denn in anderen europäischen Ländern sei der Antisemitismus noch weiter fortgeschritten, und es gebe wegen der Schrankenlosigkeit des Internets keine Grenzen. In der Schweiz sei die Situation noch nicht prekär, aber doch so, dass man handeln müsse.