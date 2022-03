Bürgerdienst statt Militärpflicht – Alle Schweizer sollen Dienst leisten

1 / 5 Der Bürgerdienst könnte in Militär, Zivilschutz, im Gesundheitswesen oder im Umweltbereich absolviert werden: Evakuierungsübung mithilfe der Bevölkerung im Kanton Bern für den Fall eines AKW-Unglücks in Gösgen. Tamedia Gesamtschweizerische Krisenübung gegen die afrikanische Schweinepest, aufgenommen im November 2021 beim Schönbühl-Waffenplatz in Bern. 20min/Matthias Spicher Das System der heutigen Militärdienst-Pflicht sei überholt, sagt Noémi Roten, Co-Präsidentin des Vereins Servicecitoyen.ch. «Es ist wie ein Sackmesser mit nur einer Funktion.» 20min/Simon Glauser

Darum gehts Die Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer befürworten anstelle des heutigen Militärdienstes einen Bürgerdienst. Das zeigt eine Umfrage von 20 Minuten.

Dieser Dienst wäre Pflicht für Männer und Frauen und er könnte im Militär, im Gesundheitswesen, in der Feuerwehr oder in Vereinen absolviert werden.

Der Bundesrat lehnt den Bürgerdienst jedoch ab - er hat Anfang März mitgeteilt, dass er diese Variante nicht weiterverfolgt.

Der Verein Service Citoyen setzt sich seit Jahren für einen Bürgerdienst ein und beginnt am 26. April mit der Unterschriftensammlung für eine Volksinitiative.

Künftig sollen Männer und Frauen Dienst leisten - aber nicht nur in der Armee, sondern auch in der Feuerwehr, im Vereinswesen, in Heimen, Spitälern oder im Umweltbereich.

Diese neue Art von Dienstpflicht, ein Dienst zugunsten der Allgemeinheit und der Umwelt, befürwortet eine Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer, wie die Umfrage von 20 Minuten und Tamedia zeigt. 57 Prozent sind dafür, 39 Prozent dagegen und vier Prozent machen keine Angabe. 12’437 Personen wurden Mitte März befragt (siehe Box).

Frauen befürworten den Bürgerdienst mit 50 Prozent, Männer mit 53 Prozent Ja-Stimmen. Wählerinnen und Wähler von SP, Grüne und Grünliberale befürworten den Bürgerdienst mit über 70 Prozent Ja-Anteil am stärksten, Wähler der bürgerlichen Parteien weniger. Am tiefsten ist die Zustimmung bei SVP-Sympathisanten mit 40 Prozent.

«Bezug zur Sicherheit nicht gegeben»

Das Verteidigungsdepartement verfolgt den Bürgerdienst aber nicht weiter, wie der Bundesrat am 4. März mitgeteilt hat. Im Zentrum steht für den Bundesrat die Ausweitung der Dienstpflicht auf Frauen, was die Teilnehmenden der 20-Minuten-Umfrage jedoch ablehnen (siehe Box) sowie die Zusammenlegung von Zivildienst und Zivilschutz.

Zur Umfrage 12’437 Personen aus der ganzen Schweiz haben am 16. März an der Umfrage von 20 Minuten und Tamedia zum Krieg in der Ukraine teilgenommen. Die Umfrage wurde in Zusammenarbeit mit LeeWas durchgeführt. LeeWas modelliert die Umfragedaten nach demografischen, geografischen und politischen Variablen. Der Fehlerbereich liegt bei 1,5 Prozentpunkten.

Beim Bürgerdienst sei der Bezug zur Sicherheit nur bedingt gegeben, antwortet Lorenz Frischknecht, Sprecher des Verteidigungsdepartements, auf die Frage, warum der Bürgerdienst vom Bundesrat nicht weiterverfolgt werde. «Auch wird die Anzahl zu leistender Diensttage verdoppelt. Damit würden insbesondere ausserhalb des Sicherheitsbereichs Kapazitäten geschaffen, für die der Bedarf nicht ersichtlich ist, womit sich auch Fragen zur Vereinbarkeit mit dem Konkurrenzierungsverbot mit dem privaten Sektor stellen.»

«Bürgerdienst wird immer wichtiger»

Noemi Roten, Co-Präsidentin des Vereins Servicecitoyen.ch, sieht das ganz anders: «Gerade Corona hat uns gezeigt, wie wichtig ein Service Citoyen ist. Es brauchte vereinte Kräfte im Gesundheitswesen, aber auch im Militär, Zivilschutz und im Umweltbereich.» Das heutige Dienstpflicht-System sei extrem überholt, sagt Roten, weil es Frauen und für untauglich befundene Personen ausschliesst und einseitig auf das Militär fokussiert sei. «Das heutige System ist wie ein Schweizer Sackmesser mit nur einer Funktion.»

Der Verein Servicecitoyen.ch lanciert demnächst eine gleichnamige Volksinitiative für einen Dienst an der Allgemeinheit, am 26. April startet die Unterschriftensammlung. 2030 soll die Bürgerdienst-Pflicht in Kraft treten, so der Plan. Mit dieser Initiative will der Verein auch den Druck auf das Verteidigungsdepartement hochhalten, die Idee eines Bürgerdienstes nicht fallenzulassen.

Noemi Roten ist überzeugt, dass die Initiative Erfolg hätte, denn neben der Umfrage von 20 Minuten sprechen auch weitere Umfrage-Resultate dafür: Laut einer Studie der Militärakademie und des Center for Security Studies der ETH Zürich sind 63 Prozent der Schweizer Bevölkerung für einen allgemeinen obligatorischen Bürgerdienst. Und auch eine Sotomo-Studie vom vergangenen November schreibt vom «populären Gemeinschaftsdienst», der von 71 Prozent der Erwachsenen in der Schweiz befürwortet werde. Demgegenüber stützt sich der Bund auf andere Daten, wie Lorenz Frischknecht sagt: «Unsere Umfragen zeigen, dass die Dienstbereitschaft gekoppelt ist an einen erkennbaren Nutzen und eine verbesserte Vereinbarkeit mit der persönlichen Lebensplanung.»

Parlament ist gegen Bürgerdienst

Im National- und Ständerat hat der Bürgerdienst - anders als im Volk - keinen Rückhalt. Das zeigte die Abstimmung vor zwei Wochen zu einer Motion der FDP, die vom Bundesrat die Einführung eines Bürgerinnen- und Bürgerdienstes verlangt. Der Rat stimmte mit 142 zu 48 Stimmen dagegen. Dafür waren nur FDP und Grünliberale. Dagegen stimmten SVP, SP, Grüne und fast die geschlossene Mitte.

Allerdings scheinen diejenigen, die im Parlament Nein gestimmt haben, nicht immer sakrosankt dagegen zu sein. Sie finde die Idee sympathisch, sagt SVP-Nationalrätin Martina Bircher. «Doch die Details müssten noch evaluiert werden, ob es in der Praxis sinnvoll ist.»

Auch SP-Natoinalrätin Min Li Marti sagt: «Es ist eine an und für sich interessante Idee.» Das Problem sei jedoch, dass internationale Konventionen wie die EMRK oder das Übereinkommen der ILO die Zwangsarbeit verbieten. Das sei eine rechtliche Schranke für einen obligatorischen Bürgerdienst. Vielmehr solle sinnvolle Freiwilligenarbeit ohne Zwang gefördert werden.

GLP-Nationalrätin Corina Gredig, die Mitglied im Initiativkomitee für die Bürgerdienst-Initiative ist, hofft, dass das künftige Dienstmodell jenseits von ideologischen Scheuklappen diskutiert werden kann. «Das Verteidigungsdepartement prüft ja jetzt eine Ausweitung auf Frauen, das geht schon einmal in die richtige Richtung. Ich bin zuversichtlich.»