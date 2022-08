Conference League: «Alle sind richtig heiss» – Vaduz vor historischer Sensation gegen 32-fachen Meister

1 / 4 Manuel Sutter verrät gegenüber 20 Minuten: «Die Stimmung im Team ist super!» freshfocus Vaduz will die Gruppenphase der Conference League erreichen. freshfocus Am Donnerstag trifft der Club aus der Challenge League auf Wien. Das Hinspiel ging 1:1 aus. freshfocus

Darum gehts Am Donnerstag trifft Vaduz auf Rapid Wien.

Die Liechtensteiner haben die Chance, Historisches zu schaffen.

Manuel Sutter erklärt uns, warum es der FCV in die Conference League schafft.

Bei den Österreichern liegen die Nerven blank.

Geschichte geschrieben hat der FC Vaduz bereits. Nachdem die Liechtensteiner vor mehr als 20’000 türkischen Fans Konyaspor raushauten, stand Vaduz in der letzten Quali-Runde der Conference League. So weit hat es noch nie ein Verein aus dem kleinen Nachbarland geschafft. Und nun kann es sogar noch besser werden. Am Donnerstag winkt Vaduz im Rückspiel gegen Rapid Wien die Chance, als erstes Team aus Liechtenstein in die Gruppenphase eines Uefa-Clubwettbewerbs einzuziehen.

Der Club aus der Challenge League ist heiss – und wie! Stürmer Manuel Sutter verrät gegenüber 20 Minuten: «Die Stimmung im Team ist super. Wir hatten das Wochenende frei und als wir uns am Montag getroffen haben, hat man gemerkt, wie sich alle freuen.» Die Intensität sei sehr gross im Training, alle würden Gas geben. Der 31-Jährige weiss aber auch: Es wird nicht leicht. Das Hinspiel ging 1:1 aus. Sutter glaubt an die Sensation: «Wir haben gute Chancen. Wie wir den Triumph schaffen? Natürlich müssen die Grundlagen passen und dann müssen wir Druck erzeugen, keine Fehlpässe machen – und Tore schiessen.»

«Das war eine Beleidigung für jeden Rapid-Fan»

Vaduz-Coach Alessandro Mangiarratti warnt vor dem 32-maligen österreichischen Meister. Gegenüber dem SRF meint der 43-Jährige: «Sie werden von der 1. Minute an Gas geben. Wir müssen versuchen, die Startviertelstunde schadlos zu überstehen.» Von den 25’000 Fans rechnet er mit viel Gegenwind. «Ich erwarte eine kleine Hölle», so Mangiarratti. Sutter denkt derweil an die Chance, Historisches zu schaffen. Der Stürmer meint: «Wir können jetzt Geschichte schreiben. Es ist schon speziell, dass ich Teil davon bin.»

Und bei Rapid? Da liegen die Nerven blank. Nach dem Hinspiel waren Fans, Spieler und die Presse fassungslos. Österreichische Medien schrieben von einem «peinlichen Ergebnis», von einer «Schmach» und einer «Demütigung». Der ehemalige österreichische Fussballspieler Alfred Tatar meinte bei Bezahlsender Sky: «Das war das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe.» Der gleichen Meinung waren Captain Maximilian Hofmann und Trainer Ferdinand Feldhofer. Dieser bezeichnete die Darstellung seines Teams als «beschämend», Hofmann sagte: «Das war eine Beleidigung für jeden Rapid-Fan.»

Vaduz glaubt an die Sensation

Ein Scheitern in den Playoffs wäre für Rapid eine Katastrophe. Zumal die Wiener schon alles auf eine Karte setzten. Als der Einzug in die letzte Quali-Runde feststand, wurde bekannt, dass das Spiel gegen den TSV Hartberg verschoben wird und der aktuell fünfte der österreichischen Tabelle somit ein spielfreies Wochenende hatte. Rapid wollte sich zwischen den Vaduz-Spielen völlig auf die europäischen Partien konzentrieren. Alles für nichts? Gut möglich. Denn bei den Liechtensteinern gibt es niemanden, der nicht an ein Weiterkommen von Vaduz glaubt. «Wir sind alle richtig heiss», verrät Sutter.

Apropos Sutter: Für den 31-Jährigen ist das Spiel nicht nur wegen der möglichen Sensation speziell. So ist er Österreicher und hat die Chance, den Verein in seinem Heimatland ins Tal der Tränen zu schiessen. «Es wäre schon grossartig, wenn ich ein Tor schiesse», sagt er zu 20 Minuten und lacht. «Wer trifft, ist mir aber eigentlich egal.» Für den Fall des Weiterkommens sei er einfach sicher, dass es eine Party geben werde. «Irgendwo werden wir feiern können.»

Augustin vor FCB-Debüt Wie schon gegen Bröndby muss der FC Basel auch im heutigen Playoff-Rückspiel gegen Sofia ein 0:1 aufholen. «Wir sind gut gerüstet» verspricht FCB-Trainer Alex Frei. «In der Vergangenheit konnten wir unter Druck immer eine Schippe drauflegen», meint auch Captain Fabian Frei. Anders als noch im Hinspiel vor einer Woche wolle man gegen die Bulgaren schneller und präziser spielen. Erstmals zum Einsatz kommen könnte dabei der neu verpflichtete Stürmer Jean-Kévin Augustin, der mehrere Wochen mit einer Fussverletzung ausgefallen war. Bradley Fink ist in der Conference-League-Quali dagegen noch nicht spielberechtigt. ( law)