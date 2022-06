Gewerkschaft fordert: «Alle ungeimpften Swiss-Mitarbeitenden sollten wieder eingestellt werden»

«Leider erschwert die Swiss den Leuten die Rückerstattung unnötig»

«Leider hat die Vergangenheit gezeigt, dass die Swiss den Leuten die Rückerstattung unnötig erschwerte, die Abläufe verkomplizierte und die Kunden damit eher verärgerte, was für den Imageschaden natürlich nicht förderlich ist», sagt Sara Stalder, Geschäftsleiterin des Schweizer Konsumentenschutz. Das sei ein unwürdiges Verhalten der Swiss. «Unser Ratgeber, was bei einem annullierten Flug zu tun ist, hat in den letzten Tagen viele Leute interessiert», so Stalder. Die entsprechende Seite sei mehrere Hundert Male aufgerufen worden.