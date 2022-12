Schweizer wohnen am liebsten auf dem Land

Am liebsten würden die Schweizerinnen und Schweizer in einer ländlichen Idylle mitten in der Stadt wohnen. Das zeigt eine Comparis-Umfrage. Auf die Steuern am Wohnort achten vor allem Leute mit tiefem Einkommen.

1 / 4 Der Schweizer Wohntraum ist laut einer Umfrage von Comparis einen idyllischen Wohnort auf dem Land … 20min/Simon Glauser … der aber in unmittelbarer Nähe zu einem Stadtzentrum liegt. 20min/Ela Çelik Besonders im Tessin wollen viele maximal einen 20-minütigen Weg bis zum nächsten Zentrum in Kauf nehmen. Tio/20Minuti

Darum gehts In einer Umfrage hat Comparis den Schweizerinnen und Schweizern im Bezug aufs Wohnen auf den Zahn gefühlt.

Wohnen in der Stadt ist out – fast 45 Prozent der Bevölkerung würde gerne auf dem Land wohnen.

Allzu idyllisch sollte es dann doch nicht sein, denn die Mehrheit will maximal 20 Minuten zum nächsten Zentrum pendeln müssen.

Der Vergleichsdienst Comparis hat im Rahmen einer Umfrage mit dem grössten Immobilienmarktplatz der Schweiz die Wohn-Wünsche von Herrn und Frau Schweizer analysiert und kommt zum Schluss: Der Grossteil will «de Füfer und s Weggli», nämlich einen abgeschiedenen, ruhigen Wohnort auf dem Land, der aber so nahe an einem Zentrum gelegen sein soll, um dieses mit dem ÖV oder dem eigenen Auto in maximal 20 Minuten zu erreichen.

Romantische Abgeschiedenheit ist laut der Umfrage nichts für die Bewohnerschaft des Berglandes: Die Mehrheit der Befragten sei nicht einmal bereit, eine halbe Stunde Weg ins nächste Zentrum auf sich zu nehmen. 59 Prozent der Befragten würden mit dem eigenen Fahrzeug maximal eine Reisezeit von 20 Minuten zur nächsten Kerngemeinde oder zum nächsten Zentrum für akzeptabel halten. Auch im öffentlichen Verkehr findet, mit 52 Prozent, knapp mehr als die Hälfte eine über 20-minütige Reisezeit inakzeptabel.

Tessiner und Westschweizer noch wählerischer

Im Vergleich zur Deutschschweiz, wo 50 Prozent der Befragten angeben, die 20-Minuten-Grenze als maximal akzeptable Reisezeit ins nächste Zentrum zu haben, will im Rest der Schweiz ein noch grösserer Anteil der Bevölkerung die ländliche Idylle möglichst nahe an der Stadt. So sind es in der Romandie rund 57 Prozent, die eine ÖV-Reisedauer von maximal 20 Minuten als akzeptabel sehen, im Tessin gar 62 Prozent.

Vor allem Personen mit einem tiefen Haushaltseinkommen von brutto bis 4000 Franken wollen einen kurzen Weg ins nächste Zentrum (66 Prozent beim ÖV und 70 Prozent beim Individualverkehr). «Wer wenig Geld zur Verfügung hat, spart in der Regel auch bei der Mobilität. Zudem werden Zentren unterschiedlich definiert: Für die einen ist ein Ort mit 10’000 Einwohnerinnen und Einwohnern ein Zentrum, für die anderen ist eine Stadt mit einer Bevölkerung von 50’000 eine Kleingemeinde», sagt Comparis-Finanzexperte Michael Kuhn.

Geringverdiener achten vermehrt auf Steuerbelastung

Beim Thema Steuerbelastung seien es nicht etwa die Reichen, die besonders darauf achten würden. 39 Prozent der Personen mit einem monatlichen Haushaltseinkommen von unter 4000 Franken finden die Steuerbelastung in ihrer Wohngemeinde demnach sehr wichtig. Bei den Personen mit Einkommen über 8000 Franken monatlich ist der Anteil mit 19 Prozent bloss halb so hoch. Vor allem Personen über 55 Jahre finden mit einem Anteil von 41 Prozent die Steuerbelastung sehr wichtig. Bei den unter 35-Jährigen kümmern sich bloss 16 Prozent stark um die Steuerbelastung am eigenen Wohnort (Anteil der Personen zwischen 36 und 55 Jahren: 27 Prozent).