Von allen Seiten werden Lockerungen gefordert – der Bundesrat hat angedeutet, dass er dem Druck nachgeben will. Was sagen Sie als Epidemiologin?

Gerade jetzt ist es an der Zeit für eine ruhige, realistische Einschätzung der Situation. Die gute Nachricht: Die Massnahmen haben die Zahl der Covid-Fälle erfolgreich von mehr als 4000 pro Tag Mitte Dezember auf gut 1000 pro Tag reduziert. Der Prozentsatz der positiven Tests ist von 15 Prozent auf knapp 5 Prozent gesunken. Das sind kollektive Errungenschaften, die Leben gerettet und das Gesundheitssystem vor Überlastung geschützt haben.

Und die schlechte Nachricht?

Wir können die neuen Varianten nicht ignorieren, besonders jetzt nicht. Die Gefahr wird nicht überschätzt; die Varianten sind ein Gamechanger für die Coronavirus-Kontrolle in der Schweiz. Sie sind etwa 50 Prozent infektiöser. Diese Schätzung basiert auf mehreren Datenquellen in der Schweiz. Die Voraussagen des Modells der Taskforce zur Ausbreitung der Varianten waren sehr zutreffend.

Was heisst das für Lockerungen Ende Februar?

Entscheidungen über die Massnahmen müssen den Daten folgen und nicht dem Datum. Den epidemiologischen Daten, nicht dem Kalenderdatum. Tatsächlich ist das Kalenderdatum von Ende Februar besonders unglücklich, weil sich die neuen Varianten inzwischen in der Schweiz stark ausgebreitet haben. Wenn Sie sich jetzt infizieren, handelt es sich wahrscheinlich um eine Variante.

Was schlagen Sie also vor?

Das bedeutet, dass die bestehenden Massnahmen nicht ausreichend sein könnten um die Epidemie im Zaum zu halten. Wir sehen das in der Romandie, wo die Zahl der neuen Fälle nicht mehr zurückgeht.

Also dürfen noch gar keine Lockerungen gemacht werden? Haben die Menschen nicht genug von den Massnahmen?

Wiederholt die Schweiz die Fehler vom letzten Herbst?

Der Kollateralschaden der Wirtschaft ist gross, jeder Tag kostet laut Schätzungen bis zu 110 Millionen. Muss das nicht in die Beurteilung einfliessen?

Es ist nicht zielführend, die Gesundheit und die Wirtschaft gegeneinander auszuspielen. In diesem Zusammenhang ist es interessant, dass in Deutschland trotz stärkerer Massnahmen und viel weniger Todesfällen der Einbruch der Wirtschaft laut des Internationalen Währungsfonds ähnlich ausgefallen ist wie in der Schweiz.