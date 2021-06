Messerattacke in Würzburg :

Messerattacke in Würzburg : «Alle wussten, dass er total durchgeknallt ist»

1 / 5 Am 25. Juni 2021 tötete ein Mann in der deutschen Stadt Würzburg drei Menschen mit einem Messer. Screenshot Twitter Beim Man handelte es sich um einen 24-jährigen Somalier, der als Asylbewerber nach Deutschland gekommen war. Gemäss einem Augenzeugen soll er während der Tat «Allahu Akbar» geschrien haben. Twitter Die bayrische Polizei untersucht die Angelegenheit nach wie vor und kann gemäss eigenen Angaben noch kein abschliessendes Motiv bekannt geben. Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Darum gehts Nach der Horror-Tat vom Freitag verdichten sich die Hinweise, dass der Täter auch aus einem islamistischen Motiv handelte.

Angeblich soll in und um seinen Wohnort IS-Material gefunden worden sein und er es gezielt auf Frauen abgesehen haben.

Darüber, wie viele Menschen noch in Lebensgefahr schweben, bestehen unterschiedliche Angaben – je nachdem ist es eine oder zwei Personen.

Am Freitag hat ein Mann drei Menschen in der Innenstadt des deutschen Würzburg getötet und mehrere schwer verletzt. Mit einem langen Messer bewaffnet stach der 24-Jährige auf Passantinnen und Passanten in einem Geschäft, einer Bankfiliale sowie auf den Strassen der Würzburger Innenstadt ein. Bereits kurz nach der Tat kamen erste Gerüchte eines islamistischen Hintergrunds der Tat auf. Am Samstag gab der Leitende Kriminaldirektor Armin Kühnert weitere Details zum Fall bekannt . Ein Überblick:

Jihadistisches Material

Ermittler haben im Obdachlosenheim, in dem der mutmassliche Messerangreifer von Würzburg zuletzt lebte, Hassbotschaften gefunden. Das Material sei sichergestellt, aber noch nicht ausgewertet worden. Auch Nachrichten auf einem entdeckten Handy müssten noch untersucht werden, was wegen der dabei genutzten Fremdsprache etwas dauere.

Ermittler haben zudem jihadistisches Material in und um das Obdachlosenheim gefunden, in dem der Mann lebte, darunter auch Dokumente des Islamischen Staats (IS).

Opfer waren vor allem Frauen

Die «Bild»-Zeitung schreibt, dass der Mann es bei seiner Tat offenbar vor allem auf Frauen abgesehen hatte. Er soll sie gezielt in den Nacken und Hals gestochen haben. Die Opfer waren 24, 39 und 80 Jahre alt. Ein Verwandter einer Angegriffenen spricht gegenüber der «Bild» von 13 Messerstichen bei seiner Mutter, die allerdings überlebte. Ein anderes Opfer soll seine Tochter vor dem Mann geschützt haben, woraufhin er die Mutter tötete. «Focus» schreibt, dass es sich bei allen angegriffenen Personen um Frauen handelt.

Nach der Attacke vom Freitag schwebt immer noch eine Frau in Lebensgefahr. Sieben weitere Menschen, die teils erhebliche Verletzungen vom Attentat davontrugen, konnten hingegen mittlerweile stabilisiert werden oder gar das Spital verlassen, berichtete die Nachrichtenagentur dpa am Samstagnachmittag. «Bild» hingegen schreibt, dass nach wie vor zwei Schwerverletzte in Lebensgefahr schwebten.

Vorfall im Januar 2021

Der 24-jährige Somalier hat im Januar bei einem Streit in einer Obdachlosenunterkunft zu einem Messer gegriffen und es bedrohlich in der Hand gehalten. Das sagte Wolfgang Gründler von der Generalstaatsanwalt Bamberg am Samstag.

Worum es bei der Auseinandersetzung im Januar mit Mitbewohnern und Verwaltern ging, sagte Gründler nicht. Verletzt worden sei niemand. Die Polizei leitete aber ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Beleidigung ein, der Somalier kam vorübergehend in eine Psychiatrie.

Vorfall im Juni 2021

Im Juni soll der 24-Jährige zudem einen Verkehrsteilnehmer in der Würzburger Innenstadt belästigt haben. «Da hat der Beschuldigte ein verstörtes Verhalten mit psychischen Auffälligkeiten gezeigt.» Der Mann sei erneut in eine Psychiatrie gekommen, aber nach einem Tag wegen fehlenden Behandlungsbedarfes entlassen worden.

«Alle wussten, dass er total durchgeknallt ist»

Der Somalier Bishar (21) kennt den Täter seit 2019. Er habe zwar nur ein einziges Mal mit ihm geredet, erzählt Bishar «Focus». «Das war an der Bushaltestelle gleich hinter dem Heim, ich wohne ein paar Häuser weiter», sagt er. Doch das habe gereicht, um zu merken, mit wem er es zu tun hatte: «Der Typ ist total unnormal. In der Zeit, die wir zusammen an der Bushaltestelle standen, hat er nur totalen Schwachsinn erzählt. Sachen wie ‹ Der russische Präsident verfolgt mich › , oder ‹ Die Deutschen wollen mich töten › , völlig krankes Zeug. Alle wussten, dass er total durchgeknallt ist.»

Täter liess sich von seinem späteren Opfer beim Messerkauf beraten

Der Täter hatte um ca. 17 Uhr am Freitagnachmittag die Filiale des Kaufhauses Woolworth betreten, und sich von einer Verkäuferin für den Kauf eines Messers beraten lassen. Unvermittelt stach der Mann daraufhin gemäss «Bild» auf die Angestellte ein und tötete sie. Er entwendete das lange Messer und stach danach auf zwei weitere Frauen im Kaufhaus ein – beide erlagen ihren Verletzungen. Draussen sowie in einer nahegelegenen Bank griff er dann noch weitere Personen an und verletzte fünf von ihnen schwer. Gemäss mindestens einem Augenzeugen soll der Mann während seiner Tat «Allahu Akbar» gerufen haben.

Politiker loben Zivilcourage und wünschen sich Toleranz

Auf Videos war zu sehen, wie mehrere Passanten anschliessend versuchten, den Mann zu stellen. Als die Polizei eintraf, schossen die Beamten ihm in den Oberschenkel, wobei sich der Täter offenbar keine schwerwiegenden Verletzungen zuzog. Nun befindet er sich in Untersuchungshaft, nachdem er gemäss der Nachrichtenagentur dpa zuerst in eine psychiatrische Klinik gebracht wurde.

In Würzburg und ganz Deutschland löste die Tat grosse Trauer und Fassungslosigkeit aus. Der deutsche Innenminister, Horst Seehofer, lobte die Zivilcourage der Bürger, die eingeschritten waren und damit möglicherweise weitere Opfer verhindert hätten. Darunter waren gemäss Angaben von Betroffenen gegenüber der «Bild»-Zeitung auch mehrere Menschen mit Migrationshintergrund. Der Mediensprecher von Kanzlerin Merkel teilte auf Twitter dahingehend mit, dass die Tat keinen Anlass zur Verleumdung fremder Religionen geben solle.

Beim Täter handelt es sich um einen 24-jährigen Somalier, der 2015 nach Deutschland gekommen war. Er wurde im September 2019 als Asylbewerber in Würzburg erfasst und befand sich laut dpa legal in Deutschland. «Focus» hingegen berichtet, dass sein Antrag abgelehnt worden sei, eine Abschiebung aber ausgesetzt wurde und er spätestens im Oktober das Land hätte verlassen müssen.