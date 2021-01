In der kantonalen Notrufzentrale Thurgau im Polizeikommando in Frauenfeld ist rund um die Uhr höchste Konzentration gefordert. Jederzeit könnten Notrufe aus dem ganzen Kanton hereinkommen, die die Einsatzleiter in der Zentrale koordinieren müssen. Auf Facebook veröffentlicht die Kantonspolizei Thurgau am Donnerstag, wie viele Notrufe 2020 entgegengenommen wurden: Es waren über 63’000 Anrufe.