«Allein auf Masken zu vertrauen, ist gefährlich»

Joel 10.08.2020, 09:07

Was mich am schwedischen Weg überzeugt: Eine klare Linie. Soweit ich weiss wurden die Massnahmen, die Schweden getroffen hat, nur sehr selten geändert (kann sein dass ich was verpasst hab). So war es zu Beginn auch bei uns. Es wurde klar kommuniziert, was das Ziel ist und wie es erreicht werden soll, und die Leute haben mitgemacht. Ob die Massnahmen die richtigen waren wird sich noch erweisen, denn der Lockdown kam als die Reproduktionszahl von 3 Anfang März auf rund 1.5 Mitte März gesunken war. Seit den Lockerungen ist diese klare Linie aber verloren gegangen. Was ist das Ziel? Wenn es möglichst wenige Fälle sein sollen, dann hätte man schon lange einschreiten müssen, denn die Ansteckungshotspots sind bekannt. Stattdessen betreibt man Placebopolitik mit Maskenpflicht an Orten, die bis jetzt noch nie ein nachweisbares Problem darstellten. Da wundert es mich überhaupt nicht, dass die Disziplin nachlässt.