Soziologin – «Alleine durch Transparenz beim Lohn verschwinden Ungerechtigkeiten nicht»

Sie ortet verschiedene Probleme, etwa bei Managerlöhnen: «Wenn ein neuer CEO weiss, was der Vorgänger verdient hat, wird er nicht weniger verdienen wollen. So steigen Managerlöhne unabhängig von der Leistung stetig an.»

Die Familie Wiesner Gastronomie AG machts vor: In der Firma herrscht seit Neuestem komplette Lohntransparenz. Jeder und jede kann den Lohn der anderen anfragen – auch den des Chefs. Das ruft jetzt die Politik auf den Plan: Linke Politikerinnen haben bereits Vorstösse in der Pipeline, um mehr Lohntransparenz über den Gesetzesweg zu erzwingen: Katja Rost, Soziologin der Universität Zürich, erklärt im Interview, weshalb das keine gute Idee ist.

Über den eigenen Lohn spricht man in der Schweiz kaum. Weshalb?

Die Schweiz hat mit dem Bankgeheimnis eine lange Tradition in Sachen Geheimnistuerei rund ums Geld. Generell scheint es so, dass die Leute je leistungs- und arbeitsorientierter eine Gesellschaft ist, desto weniger gerne über ihren Lohn sprechen.

Wer spricht lieber über den Lohn: Leute, die gut verdienen oder Geringverdiener?

Am ehesten wohl Normalverdiener. Wer wirklich wenig verdient, schämt sich dafür in der leistungsorientierten Schweiz womöglich und spricht deshalb nicht gerne darüber. Umgekehrt wollen aber auch Spitzenverdiener ihrem Umfeld kein schlechtes Gefühl vermitteln, weil sie das Zigfache verdienen. Dann kommen schnell Fragen auf, wie das denn zu rechtfertigen sei. Das hat ja auch nicht immer mit Leistungen zu tun, einige verkaufen sich vielleicht auch einfach besser oder ihre Ausbildung ist gefragter auf Arbeitsmärkten.

Was, wenn plötzlich die ganze Belegschaft eines Unternehmens alle Löhne kennen würde?

Das birgt Gefahren: Es könnte passieren, dass man so mitkriegt, dass man schlechter dasteht, als man meint. Die Menschen überschätzen ihren Stand in der Gesellschaft ganz generell: Sie haben das Gefühl, mehr zu verdienen oder sozial besser gestellt zu sein, als sie in Wahrheit sind. Ein weiteres Problem zeigt sich bei den Löhnen der CEOs, die seit Annahme der Abzockerinitiative bei börsenkotierten Unternehmen von den Aktionären abgesegnet werden müssen: Wenn der Verwaltungsrat eine neue CEO einstellen will und sie kennt die Vergütungen seines oder ihres Vorgängers, so wird sie sich kaum mit weniger zufrieden geben. Das führt dazu, dass Managerlöhne immer weiter ansteigen – und zwar unabhängig von der Leistung.