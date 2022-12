Aufruf: Alleine oder in Gesellschaft – Wie feierst du Silvester?

Es gibt drei verschiedene Silvester-Typen: die, die bereits monatelang im Voraus wissen, was sie am Abend des 31. vorhaben. Dann gibt es die, die sich bewusst dazu entschieden, keinen Plan zu haben und es einfach auf sich zukommen lassen und dann gibt es noch diejenigen, denen die Zeit davongelaufen ist. Letztere Gruppe hätte gerne einen Plan, weiss aber nicht, wie sie so kurzfristig zu einem kommen soll.