Ukraine-Krieg - Alleine und ängstlich – unbegleitete Kinder stranden am Bahnhof Berlin

Darum gehts In den vergangenen Tagen kamen rund 200 Kinder am Berliner Hauptbahnhof an.

Sie werden von Betreuern versorgt und in Heimen untergebracht.

Viele weinen und sind total eingeschüchtert.

Täglich stranden etwa ein halbes Dutzend alleinreisende Kinder und Jugendliche aus der Ukraine am Berliner Hauptbahnhof. In ihrer Verzweiflung haben die Eltern sie in ein Zug Richtung Deutschland gesetzt. Die Szenen sind herzzerreissend: Mädchen und Buben im Kindergartenalter halten sich an ihren Kuscheltieren fest, andere sitzen auf ihren Reisetaschen und weinen. Andere blicken verängstigt ins Ungewisse.

Wie die «Berliner Zeitung» berichtet, hat die Stadtverwaltung kürzlich ein Ankunftszelt Hauptbahnhof aufgestellt. Ein mobiles Team Kinderschutz/Jugendhilfe betreut nahezu rund um die Uhr die frisch angekommenen Kinder. So etwa die 32-jährige ehrenamtliche Helferin Franziska, die mit den Kindern im Zelt spielt und bastelt. Andere Mitarbeitende schauen nach Unterbringungsmöglichkeiten für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge.

Derzeit reichen die Kapazitäten aus, erklärt ein Sprecher der Jugendverwaltung zur «Bild»-Zeitung. Man gehe von einer «niedrigen zweistelligen Zahl» aus. Dennoch würden die Kapazitäten vorsorglich aufgestockt. Bislang sind nach offiziellen Angaben über 200 unbegleitete Kinder aus der Ukraine nach Berlin gekommen.

Viele Menschen wissen nicht, wohin

Auch das Schicksal Tausender Erwachsener, die vor dem Krieg in ihrem Land fliehen, berührt die freiwilligen Helfer. Einer von ihnen ist der 34-jährige Dimitri, der in Berlin nur auf Besuch ist, aber eigentlich in Zürich wohnt. Er habe sich spontan entschlossen zu helfen, als er hörte, dass am Berliner Hauptbahnhof dringend russischsprachige Helfer gesucht werden, erzählt er der «Morgenpost». Seine Familie stammt aus Minsk, er spricht Russisch und Ukrainisch. In Zürich macht er gerade seinen Doktor in Wirtschaftsinformatik – «aber das hier ist jetzt wichtiger», sagt er.

Menschen kämen zu ihm mit Fragen: Sie benötigten medizinische Betreuung oder brauchen eine neue SIM-Karte. Andere stünden einfach rum und und wüssten nicht, wohin. Allein in drei Tagen kamen Anfang Woche nach Angaben der Senatsverwaltung für soziales rund 18'000 Menschen am Hauptbahnhof Berlin und etwas mehr als 2000 mit Bussen am zentralen Omnibusbahnhof an. Rund 3000 Geflüchtete brachte das Land in diesen Tagen in verschiedenen Unterkünften unter, unter anderem auf dem Messegelände. Dort gibt es 900 Schlafplätze.