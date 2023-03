Freudenberg unter Schock: Bewohner, Schule und Bürgermeisterin trauern um Luise (12)

Der Schock in der deutschen Kleinstadt Freudenberg sitzt tief. Die zwölfjährige Luise wurde am Wochenende getötet. Unter Tatverdacht stehen zwei Mädchen im Alter von zwölf und 13 Jahren. Im historischen Stadtkern «Alter Flecken», wo normalerweise die Bewohnerinnen und Bewohner an Fachwerkhäusern vorbeischlendern, sowie auf den idyllischen Plätzen in den kleineren Stadtteilen und Orten Freudenbergs herrscht laut einem Anwohner betäubende Stille.