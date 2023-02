Heuschnupfen: Allergiker werden bereits von Pollen geplagt

Milde Temperaturen : Allergiker werden von Pollen geplagt – wie gehst du mit Heuschnupfen um?

Nachdem das Thermometer seit Donnerstag an vielen Orten die Zehn-Grad-Marke jeweils mehr oder weniger locker überschritten hat, geht es auch in den kommenden Tagen bis einschliesslich Mittwoch zum Teil recht sonnig und vor allem mild weiter. Das freut alle, die genug von den winterlichen Temperaturen haben. Für Allergikerinnen und Allergiker fängt nun jedoch bereits die Heuschnupfensaison an.



Die stark allergene Pollen produzierenden Haseln und Erlen stehen beispielsweise aktuell in voller Blüte, wie MeteoNews berichtet. Sie können bei auf diese Pollen allergischen Personen grössere Probleme verursachen.