POIS-Syndrom: Männer, die allergisch auf eigenes Sperma sind

Fieber und andere Erkältungssymptome nach dem Sex? Für manche Männer ist dies leider Realität. Was für Medizinerinnen und Mediziner lange ein Rätsel war, ist heute besser untersucht. Forschende der Oakland University William Beaumont School of Medicine in Michigan haben 60 Fallberichte von Männern, die unter einer solchen «Orgasmus-Allergie» leiden, im Fachjournal Urology Case Reports vorgestellt.