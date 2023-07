Muttenz: Letzte Warnung an Chauffeur nach schwerem Unfall trotz Vorstrafe

Als der Lieferwagen die Kreuzung erreichte, leuchtete mutmasslich das Handydisplay auf. Einen kurzen Moment war der Chauffeur abgelenkt und ignorierte in der Folge die rote Ampel. Beim Rechtsabbiegen kollidierte er mit einer 83-jährigen Frau, die sich noch auf dem Fussgängerstreifen befand. Die Passantin wurde schwer verletzt. Schädelhirntrauma, Fraktur des Schläfenbeins, Hirnblutung, Oberschenkelfraktur – mehrere Wochen verbrachte sie in der Folge in Spitalpflege und danach in der Reha.